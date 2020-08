Coronavirus, 295 nuovi casi ma guariti superano quota 200 mila (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - Il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 e', a oggi, di 247.832 casi, con un incremento rispetto a ieri di 295 nuovi casi. Lo rende noto il ... Leggi su gazzettadiparma

Sono 295 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 247.832 contagi da inizio emergenza. E’ quanto emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute consultabil ...Roma, 01 ago 17:50 - (Agenzia Nova) - Nelle ultime 24 ore, sono cinque i decessi registrati in Italia legati al coronavirus. E’ quanto merge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla P ...