Coronavirus, 295 nuovi casi ma guariti superano quota 200 mila (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 è, a oggi, di 247.832 casi, con un incremento rispetto a ieri di 295 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 12.457, con un incremento di 35 assistiti rispetto al 31 luglio. Tra gli attualmente positivi, sono 43 (+2) in cura presso le terapie intensive. Sono 705 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 11 pazienti rispetto a ieri, mentre 11.709 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 5 e portano il totale si porta a quota 35.146. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 200.229, con un ... Leggi su ildenaro

