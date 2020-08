Coronavirus: 295 nuovi casi in Italia, 55 in Lombardia (Di sabato 1 agosto 2020) Secondo il bollettino fornito dal Ministero della Salute, sono 295 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia tocca quota 247.832, mentre i guariti raggiungono il totale di 200.229, con un aumento di 255 unità rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 43, 2 in più rispetto a venerdì, ma scendono i ricoverati con sintomi (sono 705, -11 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono ad oggi 11.709 persone (+44), gli attualmente positivi 12.457 (+35). Il bilancio dei morti è in totale di 35.146 (+5). Solo due regioni hanno registrato zero contagi nelle ultime 24 ore: Basilicata e Valle d'Aosta. ISS, 736 focolai in Italia. Indice RT sopra 1 ... Leggi su blogo

