Convocati Milan, le scelte di Pioli per la gara con il Cagliari (Di sabato 1 agosto 2020) , questa sera i rossoneri sfideranno Zenga, ecco i Convocati del tecnico , questa sera i rossoneri sfideranno Zenga, ecco i Convocati del tecnico. Stagione finita per Conti infortunato, non presente in elenco. DIFENSORI: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt. CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers, Torrasi. ATTACCANTI: Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

