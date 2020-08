Convocati Juventus, Sarri lascia a casa De Ligt: la decisione su Ronaldo (Di sabato 1 agosto 2020) Convocati Juventus – Sarri pochi giorni fa aveva annunciato un ampio turnover, lamentandosi per le troppe partite in pochi giorni. Addirittura il tecnico pensava di schierare l’Under 23, in realtà, alla fine alcuni dei titolari scenderanno in campo, per mettere minuti sulle gambe in vista di Juventus Lione. Juventus Roma di questa sera sarà una partita particolare, premiazione senza pubblico dopo il match e diversi assenti per la gara stessa. Il primo Pjanic, squalificato che dunque chiude a Cagliari la sua avventura in Serie A con la Juventus, ma Sarri non convoca tanti titolarissimi. Convocati Juventus, Sarri lascia fuori diversi titolari Ecco di seguito la lista dei ... Leggi su juvedipendenza

