Contagi in rialzo, emergenza migranti: sì del governo ai treni pieni (Di sabato 1 agosto 2020) La decisione del Mit farà discutere. trenitalia e Italo annunciano la novità. A bordo mascherine per tutto il viaggio e autocertificazione. C’è un’Italia nella quale i Contagi continuano ad aumentare, spesso legati ad un’altra emergenza: quella dei migranti e dei centri accoglienza pieni di positivi e ormai al collasso. Il ministro Speranza e il Comitato Tecnico Scientifico raccomandano prudenza, si criticano i giovani e le movide, si rinvia l’apertura delle discoteche. E il governo che fa? Decide di far tornare a pieno regime i treni ad alta velocità che fino a ieri potevano ospitare la metà dei clienti previsti dalla capienza dei mezzi. Una buona notizia per chi lavora, certo, ma che ... Leggi su chenews

Ideologia e interessi gli alleati del Covid

A dispetto dei raduni negazionisti, ultimo in ordine di tempo quello avvenuto in Senato pochi giorni fa, sono sempre meno numerose le persone che credono che l’epidemia sia un ricordo del passato, e c ...

