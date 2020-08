Contagi in aumento,danni al turismo e all’ambiente: Lampedusa presenta un esposto contro il ministro Lamorgese (Di sabato 1 agosto 2020) Due esponenti di Centrodestra di Lampedusa hanno presentato un esposto contro il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per la situazione che si è venuta a creare a causa dei continui sbarchi di migranti. Continuano ad aumentare gli sbarchi a Lampedusa. Solo questa notte – riferisce Open – altri sette sbarchi autonomi per un totale di circa … L'articolo Contagi in aumento,danni al turismo e all’ambiente: Lampedusa presenta un esposto contro il ministro Lamorgese proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo picco di contagi, 379 nuovi casi in 24 ore. Triplicate le vittime in 24 ore, oggi 9 morti.… - Tg3web : Gli ultimi dati sui contagi in Italia mostrano un aumento dei casi e, in 7 regioni, il superamento del cosiddetto i… - CottarelliCPI : Contagi ancora bassi ma in netto aumento. Il senso civico, il buon senso, il senso comune, il ... sesto senso (per… - umbertinos : @GiuseppeConteIT quindi la magistratura ha bandiera politica?! Se il governo provoca l’aumento dei contagi e il dif… - Notiziedi_it : Finisce il distanziamento sui treni. D’Amato: “Contagi in aumento, si dà un messaggio sbagliato” -