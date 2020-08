Con Temptation Island finisce la storia della tv: ecco perché Fiorello si ritirerà (Di sabato 1 agosto 2020) E’ una notizia triste, ma che va data. Con la fine di Temptation Island finisce anche la storia della tivù italiana. E’ successo tutto in pochi decenni. Durante gli anni ’90 faceva molto chic, parlando di televisione, citare l’intellettuale tedesco Hans Magnus Enzensberger che scrisse che la Tv trasmette sempre e dovunque la stessa cosa: il nulla. Spiegava che la tv è una specie di stupefacente, qualsiasi cosa ti manda in onda dopo un po’ è tutto uguale, perché sei in una specie di mondo parallelo, una specie di Nirvana. Mezzo addormentato, la testa crollata, con la bocca un po’ aperta e un filetto di bava, brutto da vedere e ancora di più da descrivere. E’ un po’ quello che succede in banca quando ti consigliano gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

