Come il governo ha perso il controllo della scuola a causa del coronavirus (Di sabato 1 agosto 2020) Primo di due articoli. Il secondo sarà online lunedì mattina. Ci voleva una pandemia perché in Italia la scuola tornasse al centro del dibattito pubblico. Ci voleva la pandemia perché in Italia tutti si mettessero a parlare di scuola in modo, se possibile, ancora più insensato del solito. E dire che, tutto sommato, considerate le non altissime aspettative, le cose non si erano messe poi malaccio. Almeno fino al plexiglas e alle “rime buccali”. Ma andiamo con ordine. L’anno scolastico 2019/20 ha avuto il suo punto di svolta la sera di domenica 23 febbraio, quando governo ed enti locali decisero la sospensione delle lezioni nelle scuole lombarde, venete e di altre scuole (per esempio, quelle in provincia di Piacenza) a seguito dell’individuazione dei primi focolai di covid-19 a ... Leggi su linkiesta

