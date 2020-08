Come il governo ha perso il controllo della scuola a causa del coronavirus (Di sabato 1 agosto 2020) Primo di due articoli. Il secondo sarà online lunedì mattina. Ci voleva una pandemia perché in Italia la scuola tornasse al centro del dibattito pubblico. Ci voleva la pandemia perché in Italia tutti si mettessero a parlare di scuola in modo, se possibile, ancora più insensato del solito. E dire che, tutto sommato, considerate le non altissime aspettative, le cose non si erano messe poi malaccio. Almeno fino al plexiglas e alle “rime buccali”. Ma andiamo con ordine. L’anno scolastico 2019/20 ha avuto il suo punto di svolta la sera di domenica 23 febbraio, quando governo ed enti locali decisero la sospensione delle lezioni nelle scuole lombarde, venete e di altre scuole (per esempio, quelle in provincia di Piacenza) a seguito dell’individuazione dei primi focolai di covid-19 a ... Leggi su linkiesta

borghi_claudio : Ecco un antipasto del metodo UE. Facciamo la riunione, ognuno dice le sue cose, ognuno canta vittoria. Poi partono… - riotta : È estremamente impopolare da dire a sinistra, ma coloro che osservano come M5S e premier condividessero con… - ManlioDS : IL NEW YORK TIMES ELOGIA L'AZIONE DEL GOVERNO ITALIANO 'COME L'ITALIA HA RIBALTATO LA SUA CALAMITÀ DEL CORONAVIRUS'… - Marco36139069 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia E per quelli come te che siamo il campo profughi d'Europa . In questo governo eri… - frenkevita : RT @utini19: Da tutto il mondo arrivano al governo Conte elogi per come si è gestita la questione Covid e per come si intende proseguire n… -

Ultime Notizie dalla rete : Come governo Così i cinesi tirano per la giacchetta il governo sul 5G Formiche.net I migranti, la bomba sanitaria e i negazionisti della sinistra

La sinistra sta mettendo in atto l'ennesimo gioco al massacro: negare cioé che in Italia ci sia un'emergenza sanitaria legata all'immigrazione clandestina. Farlo non solo è pericoloso perché non procr ...

L'anno di Boris vissuto molto pericolosamente

Londra, 22 di Old Queen Street, a pochi passi dal quartier generale elettorale del Partito conservatore e a qualche centinaio di metri da Whitehall, dove sorge la macchina governativa del Regno Unito.

La sinistra sta mettendo in atto l'ennesimo gioco al massacro: negare cioé che in Italia ci sia un'emergenza sanitaria legata all'immigrazione clandestina. Farlo non solo è pericoloso perché non procr ...Londra, 22 di Old Queen Street, a pochi passi dal quartier generale elettorale del Partito conservatore e a qualche centinaio di metri da Whitehall, dove sorge la macchina governativa del Regno Unito.