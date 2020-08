Come chiedere il rimborso ad Alitalia per il volo cancellato (Di sabato 1 agosto 2020) Alitalia ha promesso: rimborserà i biglietti per tutti i voli cancellati dal 3 giugno con una procedura automatica. La compagnia aerea ha apportato modifiche alle comunicazioni inviate in caso di cancellazione o di riprogrammazione dei voli, prevedendo la possibilità di richiedere il rimborso pecuniario attraverso una procedura automatica e con tempi certi. È quanto fa sapere L’Antitrust in una nota in cui precisa di aver deciso di non adottare alcuna misura cautelare a conclusione di due sub-procedimenti nei confronti di Alitalia e di volotea.Per rispettare l’impegno preso, è previsto un rafforzamento delle misure di assistenza ai consumatori attraverso l’ incremento degli addetti ai rispettivi call center (numero verde 800650055 dall’Italia e al ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Come chiedere Come chiedere il rimborso ad Alitalia per il volo cancellato L'HuffPost AFRICA/SIERRA LEONE - Violenza per le strade: la Chiesa invoca pace in una nazione polarizzata

Makeni (Agenzia Fides) - Il recente passato, fatto di guerra civile e atrocità, fa accendere un segnale di allarme ogni qual volta si risveglino focolai di violenza in Sierra Leone. Da qualche settima ...

HUAWEI Petal Search: ecco come funziona il motore di ricerca che aiuta a trovare app e molto altro

Da quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per impedire alle società statunitensi di fornire prodotti e servizi a HUAWEI, la strada non è certo stata sempl ...

