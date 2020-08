Coltivazione di cannabis a Cava de’ Tirreni: deferito 40enne insospettabile (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Nella mattinata odierna gli agenti della Polizia di Stato hanno deferito all’ Autorità Giudiziaria per il reato di Coltivazione di piante di cannabis indica un uomo, A.A. cavese di anni 40, insospettabile, impiegato, con l’hobby della Coltivazione. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Sezione Anticrimine – a seguito di attività info-investigativa, alle prime ore del mattino hanno effettuato una perquisizione presso un terreno in località San Martino, nel comune di Cava de’ Tirreni. In questo luogo, nascoste da strutture usate per il ... Leggi su anteprima24

