CNR: ricerca e reclutamento proseguono nonostante il Covid-19 (Di sabato 1 agosto 2020) Nel mese di luglio, nonostante l’emergenza pandemia, l’attività di reclutamento del personale dal Consiglio nazionale delle ricerche prosegue, con oltre 300 tra assunzioni e stabilizzazioni, tutte meritocratiche e in grandissima maggioranza avvenute mediante procedure selettive e finalizzate alle aree strategiche di attività dell’Ente. Le stesse aree nelle quali il Cnr ha compiuto per la prima volta una mappatura sistematica, al duplice scopo di fotografare le risorse attuali e di programmare quelle future e gli investimenti, secondo un nuovo paradigma definito come “ricerca per la ricostruzione”. “Sono particolarmente orgoglioso che, nelle 27 aree strategiche che compongono il complesso quadro di un Ente fortemente multidisciplinare e dalle dimensioni rilevanti come il Cnr, siano ... Leggi su meteoweb.eu

Greenpeace: picchi di contaminazione da microplastiche nel Tirreno dall’Isola di Capraia alla foce del Tevere fino al porto di Olbia Da Porto Santo Stefano (Grosseto) è partita la spedizione di Greenp ...

Ancona - È stata inaugurata a Marina Dorica nel porto di Ancona la sede del Ber, Blue Economy Research, il polo tecnologico scientifico che si occuperà di ricerca e sviluppo di soluzioni fattive nel s ...

