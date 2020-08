Civitavecchia, tre addetti positivi sulle navi da crociera Costa Favolosa e Deliziosa (Di domenica 2 agosto 2020) Le due imbarcazioni sono ormeggate nel porto e a bordo non ci sono clienti ma centinaia di persone che compongono i due equipaggi. I tre sono in isolamento e in buone condizioni Leggi su repubblica

Accertamenti sono in corso, con il coinvolgimento della Sanità marittima, su due sospetti casi di Covid a bordo di due navi da crociera ormeggiate nel porto di Civitavecchia e sulle quali vi sono solo ...

Coronavirus: oggi nel Lazio si registrano 18 nuovi casi, di cui 9 a Roma città, 3 nella provincia e 6 nel resto della regione Lazio. Zero decessi. Tre dei nuovi casi di contagio sono di importazione: ...

