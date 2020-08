Ciclismo – Sosa vince la 5ª tappa della Vuelta a Burgos 2020: Remco Evenepoel trionfa in classifica generale (Di sabato 1 agosto 2020) C’è gloria per Ivan Sosa nella quinta tappa della Vuelta a Burgos 2020. Il ciclista del Team Ineos si prende un meritato successo con uno scatto nell’ultimo chilimetro della corsa che sorprende Mikel Landa e Remco Evenepoel, rispettivamente secondo e terzo al termine della frazione. Ad Evenepoel però va bene così: il giovane talentino della Deceuninck-QuickStep vince la classifica generale e si porta a casa il terzo successo del suo 2020. Seconda piazza per Mikel Landa nella classifica generale, terzo Joao Almeida. Il migliore degli italiani ... Leggi su sportfair

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Vuelta Burgos, Evenepoel fa 3 su 3! Ultima tappa a Sosa. Route d’Occitanie: tappa a Coquard, Viviani 2°. - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Vuelta Burgos, Evenepoel fa 3 su 3! Ultima tappa a Sosa. Route d’Occitanie: tappa a Coquard, Viviani 2°. - Gazzetta_it : Vuelta Burgos, Evenepoel fa 3 su 3! Ultima tappa a Sosa. Route d’Occitanie: tappa a Coquard, Viviani 2°.… - FedeDiLo98 : RT @Laemmedimarco: ??????? Riparte davvero il ciclismo! ?? 'Assembramento' di campioni alla #VueltaBurgos ???? per 5 tappe, da oggi fino al pr… - Laemmedimarco : ??????? Riparte davvero il ciclismo! ?? 'Assembramento' di campioni alla #VueltaBurgos ???? per 5 tappe, da oggi fino… -