Chieti Basket 1974: Falasca, Perrici, Cavallucci e Colella completano lo staff teatino (Di sabato 1 agosto 2020) Due allenatori 'veterani' della pallacanestro teatina ancora a disposizione di Sorgentone e la guida dello staff medico affidata a Cavallucci, mentre il tm Colella coordinerà lo staff: il Chieti ... Leggi su chietitoday

SportandoIT : Chieti Basket 1974 completa lo staff - BasketWorldLif1 : Chieti Basket 1974: Falasca, Perrici, Cavallucci e Colella completano lo staff teatino - udiprimio : #IMPIANTISPORTIVI COMUNALI #CHIETI, AL VIA LA SELEZIONE PER I NUOVI AFFIDAMENTI: Sant'Anna; Pala Colle dell'Ara; Pa… - TWINSSEBASTIANI : (Vedi il Video) DAVIDE MELUZZI E ARNOLD MITT RESTANO A CHIETI - 25.07.2020 - L’asse under play-pivot, già a Chieti… - TWINSSEBASTIANI : DAVIDE MELUZZI E ARNOLD MITT - CHIETI BASKET 1974 25/07/2020 TwinsSebast... -

Ultime Notizie dalla rete : Chieti Basket Chieti Basket 1974 completa lo staff Sportando A2 - Chieti Basket, confermato lo staff tecnico

Il Chieti Basket 1974 completa lo staff con quattro figure di grande spessore professionale, nonché volti noti della pallacanestro teatina. Si tratta del preparatore atletico Dante Falasca, di coach R ...

Giuseppe Pace e Giovanni Mennilli per il roster Amatori Basket 2020/2021

Nato a Potenza, Peppe ha vissuto una tappa importante della sua crescita cestistica a Roma, sponda Stella Azzurra, per poi fare ritorno nella sua città, in Serie C (parentesi anche al Torrevento ...

Il Chieti Basket 1974 completa lo staff con quattro figure di grande spessore professionale, nonché volti noti della pallacanestro teatina. Si tratta del preparatore atletico Dante Falasca, di coach R ...Nato a Potenza, Peppe ha vissuto una tappa importante della sua crescita cestistica a Roma, sponda Stella Azzurra, per poi fare ritorno nella sua città, in Serie C (parentesi anche al Torrevento ...