Che futuro ha il Partito repubblicano dopo il trattamento Trump? (Di sabato 1 agosto 2020) Milano. Gli ex presidenti d’America si sono riuniti al funerale di John Lewis, il simbolo della battaglia per l’accesso ai diritti minimi di cittadinanza per la comunità afroamericana a metà del Novecento, e Donald Trump non c’era, lui non indugia in certi riti e simboli, va di fretta e da tutt’altr Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Che futuro Che futuro ha il Partito repubblicano dopo il trattamento Trump? Il Foglio Le proposte economiche del Papa

È sorprendente constatare che papa Francesco sembra essere l'unico statista ed economista con una visione globale e con delle idee concrete per le sfide future relative all'economia e agli assetti soc ...

Carlo De Martis, Capogruppo Lista Mascagni Sindaco: Cassero e istituzione le Mura. Quale futuro?

E’ di questi giorni la notizia di una maxi richiesta di risarcimento danni al Comune, si parla di 200.000 euro, per il pasticcio del bando per l’affidamento del Cassero. Già saltato nel 2017, andato m ...

