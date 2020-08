Chat pedopornografiche su Telegram, altra inchiesta (Di sabato 1 agosto 2020) Ancora un’inchiesta sulle Chat pedopornografiche su Telegram: questa volta è la Procura di Firenze ad aver individuato un gruppo che scambiava video e foto con minori Foto e video con minori protagonisti, anche molto piccoli. E’ questo il traffico scoperto dalla Procura di Firenze su alcune Chat pedopornografiche di Telegram, accessibili a pagamento. L’indagine è stata coordinata da Luca Tescaroli, procuratore aggiunto del capoluogo toscano, e portata avanti dalla polizia postale. Il 28 luglio la svolta con perquisizione che hanno messo il gruppo spalle al muro. Nove le persone che sono finite sotto inchiesta, accusate di reati che vanno dall’istigazione a delinquere aggravata alla divulgazione, cessione e ... Leggi su bloglive

