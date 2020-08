Cattolica, perquisizioni e tre indagati per illecita influenza sull’assemblea (Di domenica 2 agosto 2020) Perquisizione della Gdf nella sede di Cattolica Assicurazioni. Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati. ROMA – Perquisizione nella sede di Cattolica Assicurazioni. Come riportato da La Repubblica, nella giornata di venerdì 31 luglio 2020 la Guardia di Finanza ha acquisito dei documenti al termine dell’assemblea in seguito all’indagine aperta dalla Procura di Verona. Sul registro degli indagati sono state iscritte tre persone. Si tratta del presidente del Cda Paolo Bedoni, il direttore generale Carlo Ferraresi e il segretario del Cda Alessandro Lai. L’accusa contestata è quella di illecita influenza sull’assemblea. Gli accertamenti fanno riferimento alle riunioni avvenute nell’aprile 2019 quando ... Leggi su newsmondo

