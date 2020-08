Castellammare, movida violenta: carabiniere pestato a sangue dal branco: è grave (Di sabato 1 agosto 2020) carabiniere pestato a sangue. E’ successo a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il militare era intervenuto in piazza Umberto per sedare una zuffa tra due persone ma ha avuto la peggio. carabiniere pestato a sangue a Castellammare: è grave La vicenda è avvenuta nel cuore della movida stabiese. Il militare, fuori servizio, è … L'articolo Castellammare, movida violenta: carabiniere pestato a sangue dal branco: è grave Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

