Castellammare: carabiniere picchiato a sangue, è grave (Di sabato 1 agosto 2020) A Castellammare un carabiniere è stato picchiato dopo che era intervenuto per sedare una rissa. È in gravi condizioni in ospedale. Follia a Castellammare di Stabia. Nel comune campano ieri poco dopo mezzanotte un carabiniere è stato selvaggiamente picchiato dopo che era intervenuto per sedare una lite sul lungomare. In città è tornata la movida, e con essa alcool e tutto ciò che ne deriva. L’ufficiale delle forze dell’ordine che transitava in zona è intervenuto per placare una lite tra due ragazzi che, però, lo hanno barbaramente picchiato con caschi e bastoni, ... Leggi su bloglive

fanpage : Carabiniere massacrato dal branco, era intervenuto per sedare una rissa - infoitinterno : Castellammare. Mega rissa fra giovani, ferito a terra un carabiniere che voleva diividerli - infoitinterno : Carabiniere colpito con caschi e sedie a Castellammare: ferito alla testa, è grave - infoitinterno : Castellammare choc, carabiniere interviene per sedare una lite nella movida: pestato con caschi e sedie, è grave - infoitinterno : Movida violenta a Castellammare: carabiniere tenta di sedare lite, picchiato -