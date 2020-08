Castellammare, carabiniere aggredito mentre seda una rissa: 4 arresti (Di sabato 1 agosto 2020) Ha 25 giorni di prognosi il carabiniere brutalmente aggredito sul lungomare di Castellammare di Stabia, nel napoletano. Il militare 36enne era fuori servizio insieme alla famiglia quando avrebbe tentato di fermare una rissa, procurandosi il pestaggio registrato in un video. Proprio quelle immagini hanno consentito di individuare i responsabili, 6 o 7 persone, di cui 4 sono state arrestati. Castellammare, 4 arresti per il pestaggio del carabiniere Sarebbero 3 maggiorenni di 27, 22 e 19 anni, di cui 2 pregiudicati, e un minorenne le persone poste sotto arresto. I video dell’aggressione al carabiniere hanno permesso di individuare il gruppo, come riporta Adnkronos. Un altro uomo di 42 anni, anche lui pregiudicato, sarebbe stato arrestato per ... Leggi su thesocialpost

