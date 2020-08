Carlo Conti condurrà il Festival della Musica Italiana a New York, le selezioni a Roma (Di sabato 1 agosto 2020) Sarà l’11 ottobre la finale della XIII edizione del Festival della Musica Italiana DI NEW York, unico Festival italiano che porta le nuove proposte della Musica Italiana a New York, presentato da Carlo Conti affiancato da Leonardo Pieraccioni e Monica Marangoni. La serata verrà mandata in mondovisione su Rai Italia direttamente da New York decretandone il vincitore NY Canta 2020. La Kermesse è organizzata dall’Associazione Culturale Italiani di New York, nella figura di Tony Di Piazza, imprenditore italo-americano con un’enorme passione per la cultura e la Musica ... Leggi su romadailynews

ariannaituno : @lostinreality01 Carlo Conti e Manuel Agnelli - rtl1025 : ???? Parliamo di attualità politica ed economica con Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici… - thinkfree_carlo : RT @federicofubini: Dice @TNannicini, economista di grande valore e politico riformista del @pdnetwork: 'Il mio partito è diventato una sor… - wouldyoumind___ : @lostinreality01 Carlo Conti AHAH - MacSpowman : C'è la TV accesa con I Migliori Anni e Carlo Conti ha appena detto una cosa tipo 'Noi che non chiedevamo o rifiutav… -