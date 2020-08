Carabinieri Piacenza, 37enne accusa: “Gonfiato di botte in caserma, minacce ai miei genitori” (Di sabato 1 agosto 2020) Carabinieri Piacenza, 37enne accusa. Nuove accuse di abusi nei confronti dei Carabinieri della caserma Levante di Piacenza arrestati nell’ambito dell’operazione Odysseus: un 37enne di origine albanese ha presentato denuncia per abuso di autorità, minacce aggravate, violenza privata e falso. “Mi hanno gonfiato di botte e minacciato i miei genitori. ‘Devi soffrire’, ha detto uno di loro”. Intanto, il Gip Luca Milani ha confermato il carcere per i militari fermati al termine degli interrogatori di garanzia. botte, minacce agli anziani genitori e un verbale di arresto con circostanze “completamente inventate”. Spuntano ... Leggi su limemagazine.eu

