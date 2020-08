Carabiniere tenta di sedare la lite: pestato con caschi e sedie, è grave (Di sabato 1 agosto 2020) Un Carabiniere fuori servizio, intervenuto per sedare un alite, è stato pestato da un gruppo di persone Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto attorno a mezzanotte, in ... Leggi su tg.la7

