Carabiniere interviene per sedare una lite nella movida: pestato. È grave (Di sabato 1 agosto 2020) Carabiniere libero da servizio interviene per sedare una lite, ma viene pestato a colpi di casco e sedie. Torna la movida violenta in villa comunale, a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. L'... Leggi su leggo

