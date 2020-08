Carabiniere fuori servizio tenta di sedare una lite: pestato con caschi e sedie. È grave (Di sabato 1 agosto 2020) Un Carabiniere fuori servizio interviene per sedare una lite e viene pestato selvaggiamente da un gruppo di persone. E’ accaduto intorno alla mezzanotte nel centro di Castellammare di Stabia (Napoli). Il militare è stato aggredito e picchiato usando caschi e sedie come armi. È stato colpito gravemente alla testa, ha perso conoscenza e le ferite hanno provocato una seria emorragia. E’ stato soccorso dai tanti testimoni presenti alla scena, mentre gli aggressori sono fuggiti. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo, le sue condizioni sono gravi.Il traffico è rimasto paralizzato e ne sono conseguite difficoltà ... Leggi su huffingtonpost

