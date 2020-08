Carabiniere cerca di sedare una rissa e viene pestato: è in gravi condizioni (Di sabato 1 agosto 2020) Un Carabiniere fuori servizio è intervenuto per sedare una rissa, ma è stato pestato ed è finito in ospedale: le sue condizioni sono gravi. Un Carabiniere rischia di perdere la vita a Castellammare di Stabia dopo aver cercato di compiere il proprio dovere. Ieri, intorno alla mezzanotte, il militare si trovava in centro ed ha … L'articolo Carabiniere cerca di sedare una rissa e viene pestato: è in gravi condizioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Un carabiniere fuori servizio è intervenuto per sedare una rissa, ma è stato pestato ed è finito in ospedale: le sue condizioni sono gravi. Un carabiniere rischia di perdere la vita a Castellammare di ...

