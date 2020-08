Capri, estate in mascherina: l’obbligo prolungato fino a settembre (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Passeggiate tra le strade di Capri con mascherina obbligatoria fino a settembre. Cittadini, turisti e amanti dell’isola dovranno obbligatoriamente utilizzare la mascherina per potersi aggirare in città. Entrata in vigore il 24 luglio, l’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto a Capri doveva durare fino al 31 luglio e invece è stata prorogata fino al 15 settembre. Il sindaco Marino Lembo ha firmato la proroga che prevede l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione per tutto il weekend dalle 18 alle 4 di notte all’aperto. Dall’ordinanza è esclusa ... Leggi su anteprima24

La showgirl argentina, lasciata Ibiza, è sbarcata su un'altra isola. Senza nuovi amori, né vecchi. Al suo fianco, la sorella minore e «l'unico grande amore»: Santiago, 7 anni Vacanze tra sorelle. Lasc ...

CAPRI – Il fascino della Canzone del Cielo a Monte Solaro ormai ha conquistato i vacanzieri del weekend che sono diventati habitué del nuovo locale, punto di ritrovo, per ammirare il tramonto dall’ang ...

