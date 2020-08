Campidoglio, con variazione pronti oltre 20 milioni di euro per il patrimonio scolastico (Di sabato 1 agosto 2020) La Giunta Capitolina ha approvato una variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 che destina più di 20 milioni di euro per gli asili nido e le scuole del territorio comunale. Il provvedimento consente di rispondere in maniera tempestiva alle esigenze di spesa degli uffici capitolini e delle strutture municipali finalizzate a garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza a seguito dell’emergenza Covid-19. “Abbiamo approvato in Giunta una manovra che permetterà in via immediata agli uffici di avere le risorse necessarie, oltre 20 milioni di euro, per i lavori di manutenzione del patrimonio scolastico e la messa in sicurezza degli ambienti a seguito dell’emergenza Coronavirus. Si tratta di interventi ... Leggi su romadailynews

fattoquotidiano : Paragone lancia il nuovo partito Italexit, con lui la presidente del VII municipio di Roma. Lozzi: “Lascio M5s e mi… - Tg3web : A forza di gomiti, esattamente trent'anni fa a Washington, si trascinò sui gradini del Campidoglio. Era una bambina… - MaxLandra : RT @gstelluti: @Mov5Stelle Le parla di strapagare chi sta a casa? Proprio lei con l'80% di assenze in parlamento e il 100% in Campidoglio a… - Rome4uValeria : Il 02 Ago - Le Oche Del Campidoglio: A Spasso Per Roma Con i Vostri Bambini - LavoroLazio_com : Campidoglio: con variazione pronti oltre 20 milioni di euro per asili nido e scuole La Giunta Capitolina ha approva… -

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio con Campidoglio, con variazione pronti oltre 20 milioni di euro per il patrimonio scolastico RomaDailyNews Raggi: "La fermata Amba Aradam della Metro C sarà intitola a Giorgio Marincola"

Martedì 4 agosto in Campidoglio si vota la mozione per intitolare la fermata Amba Aradam della metro C a Giorgio Marincola, come anticipato da Repubblica a giugno. Incontri, dibattiti, una raccolta fi ...

Roma, Campidoglio: pronti oltre 20 mln per patrimonio scolastico

Roma, 1 ago. (askanews) - La Giunta Capitolina ha approvato una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 che destina più di 20 milioni di euro per gli asili nido e le scuole del territ ...

Martedì 4 agosto in Campidoglio si vota la mozione per intitolare la fermata Amba Aradam della metro C a Giorgio Marincola, come anticipato da Repubblica a giugno. Incontri, dibattiti, una raccolta fi ...Roma, 1 ago. (askanews) - La Giunta Capitolina ha approvato una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 che destina più di 20 milioni di euro per gli asili nido e le scuole del territ ...