'Calici di Stelle in Tour', passeggiate a piedi o in bici elettrica sulle colline del Grasparossa (Di sabato 1 agosto 2020) 059 758880 o alla mail info@visitcastelvetro.it. Il rientro è previsto per la mezzanotte circa. Leggi su modenatoday

zazoomblog : Calici di Stelle in Tour passeggiate a piedi o in bici elettrica sulle colline del Grasparossa - #Calici #Stelle… - pressitalia : #pressitalia #ortonach #calicidistelle #castelloaragonese #nicoladauria Torna Calici di Stelle in Abruzzo - Tutto… - SienaFree : Calici di Stelle: dal 2 al 16 agosto in Toscana arrivano i fumettisti in cantina per ''…riveder le stelle…'' - sandronefuma : RT @VisitaSondrio: ?? ?? TUTTO PRONTO PER CALICI DI STELLE CON UN NUOVO FORMAT SU DUE GIORNI! ?? Il 9 e il 10 agosto, a #Sondrio, due serate i… - TREVISOEVENTI : GIOVEDI 13 AGOSTO 2020 ore 18.00 ODERZO (TV) PIC NIC E CALICI IN VILLA SOTTO LE STELLE INFO E PRENOTAZIONI TEL 335… -

Ultime Notizie dalla rete : Calici Stelle Calici di Stelle: dal 2 al 16 agosto in Toscana arrivano i fumettisti in cantina per ''…riveder le stelle…'' SienaFree.it Primo week end di agosto in Granda con tanti appuntamenti

Spettacoli, musica, escursioni, iniziative culturali, castelli aperti: ecco alcuni degli eventi organizzati in sicurezza per noi per sabato 1 e domenica 2 agosto Per salvaguardare la nostra salute e q ...

Calici di Stelle: dal 2 al 16 agosto in Toscana arrivano i fumettisti in cantina per ''…riveder le stelle…''

Tutto pronto in Toscana per Calici di Stelle che dal 2 al 16 agosto animerà le serate estive nelle cantine di tutta la regione. Un'edizione particolare che in Toscana sarà ancora “a fumetti”, grazie a ...

Spettacoli, musica, escursioni, iniziative culturali, castelli aperti: ecco alcuni degli eventi organizzati in sicurezza per noi per sabato 1 e domenica 2 agosto Per salvaguardare la nostra salute e q ...Tutto pronto in Toscana per Calici di Stelle che dal 2 al 16 agosto animerà le serate estive nelle cantine di tutta la regione. Un'edizione particolare che in Toscana sarà ancora “a fumetti”, grazie a ...