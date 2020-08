Caldo e incendi boschivi: oggi 15 richieste d’intervento aereo, 5 dalla Sardegna (Di sabato 1 agosto 2020) Anche oggi e’ stata una giornata impegnativa per i Canadair e gli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si e’ reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.30, sono 15 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 5 dalla Sardegna, 4 dalla Sicilia, 3 dalla Calabria, 2 dall’Abruzzo e una dall’Umbria. L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi ... Leggi su meteoweb.eu

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais sta seguendo ora dopo ora l'evolversi degli incendi che da questa mattina, anche a causa del caldo, sono scoppiati in varie zone della Sardegna. "Pu ...

Secondo il ministero della Salute, è uno dei weekend più torridi dell'anno, con temperature intorno ai 40 gradi in diverse città. In Sardegna dove le previsioni parlano di picchi fino a 45 gradi. In S ...

