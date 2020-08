Caldo anomalo e mancanza di pioggia: scatta l’allarme incendi (Di sabato 1 agosto 2020) Con il Caldo anomalo e la mancanza di pioggia è scattato l’allarme incendi mentre un numero crescente di regioni sta facendo i conti con la siccità nelle campagne con gravi danni per le coltivazioni: è quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti dal quale si evidenzia che le temperature tropicali e l’assenza di precipitazioni aiutano i piromani con più di due roghi al giorno registrati da nord a sud della Penisola dall’inizio dell’estate secondo un’analisi di Coldiretti su dati Effis. “Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. Nelle aree bruciate – sottolinea la Coldiretti – saranno ... Leggi su meteoweb.eu

Si prospettano spese tendenzialmente più contenute per questi anomali saldi estivi. Non c’è da sorprendersi, visto il momento difficile a livello economico, ma questo sembra non aver fermato gli amant ...

Afa e caldo, toccati i 35 gradi

Massime in aumento dopo la giornata rovente di ieri. A Como ieri si sono toccati i 35 gradi, con minime stazionarie, anche la notte, con la colonnina di mercurio oltre ai 20. Secondo il bollettino del ...

