Calciomercato Udinese – Fofana ai saluti | “Il mio ciclo a Udine si chiude | quattro bellissimi anni”

Dopo quattro anni su ottimi livelli con la maglia dell'Udinese, il centrocampista Seko Fofana che attraverso la Gazzetta dello Sport rivela pubblicamente la sua voglia di provare un'esperienza differente, non escludendo di restare in Italia. Il centrocampista ha garantito la matematica permanenza dei friulani in questa stagione con un grande goal contro la Juventus in contropiede. Il saluto di Fofana Fofana fu acquistato dalla famiglia Pozzo nel 2016 dal Manchester City per meno di 4 milioni di euro, ed adesso dopo 112 presenze e 12 reti segnate la sua valutazione è sensibilmente aumentata: il centrocampista ivoriano non dimentica tuttavia la sua esperienza in maglia bianconera: "Il mio ciclo a Udine si ..."

