Calciomercato, Ozil alla Juventus: la richiesta di Ronaldo (Di sabato 1 agosto 2020) Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto Mesut Ozil alla Juventus per la prossima stagione: portoghese e tedesco hanno già giocato insieme al Real Madrid Il campionato è ormai archiviato, anche se tra oggi e domani è in programma l’ultima giornata. La Juventus ha vinto lo scudetto e deve ora concentrarsi sulla Champions League. Appuntamento chiave fissato per il 7 agosto a Torino: da ribaltare c’è l’1-0 dell’andata e Sarri dovrà farlo probabilmente senza Paulo Dybala, vittima di un infortunio. Ci sarà invece Cristiano Ronaldo che starebbe dando anche indicazioni per il prossimo Calciomercato. Chiusa l’operazione Arthur-Pjanic con il Barcellona, ci sarebbe ora un altro obiettivo all’estero. ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Ozil Calciomercato, Ozil alla Juventus: la richiesta di Ronaldo BlogLive.it Premier League, il calciomercato perfetto del Chelsea 2020-21: la sfida a City e Liverpool è già iniziata

Nella sfida tra Liverpool e Manchester City, le due squadre che hanno dominato le ultime due stagioni di Premier League (Citizens campioni nel 2019, Reds nel 2020) ci sarà molto probabilmente un terzo ...

Calciomercato Juventus, presi contatti per Samardzic dell'Hertha Berlino

La Juventus pensa alla lotta scudetto ma anche al mercato. Un occhio ai campioni, un altro a chi potrà diventarlo. I bianconeri hanno preso contatti per il giovane 2002 Lazar Samardzic, trequartista o ...

Nella sfida tra Liverpool e Manchester City, le due squadre che hanno dominato le ultime due stagioni di Premier League (Citizens campioni nel 2019, Reds nel 2020) ci sarà molto probabilmente un terzo ...La Juventus pensa alla lotta scudetto ma anche al mercato. Un occhio ai campioni, un altro a chi potrà diventarlo. I bianconeri hanno preso contatti per il giovane 2002 Lazar Samardzic, trequartista o ...