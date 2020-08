Calciomercato Napoli, proposto Florian Thauvin per il ruolo di ala destra (Di sabato 1 agosto 2020) Quella di stasera, in un San Paolo deserto causa Covid-19, potrebbe essere l’ultima partita in azzurro di José Maria Callejon. Il numero 7, infatti, non ha rinnovato il suo contratto e tornerà, con ogni probabilità, in Spagna per chiudere la carriera. Con chi lo sostituirà il Napoli? Tra i tanti nomi fatti, quello di Under … L'articolo Leggi su dailynews24

DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - DiMarzio : Tutti i dettagli, le cifre e le contropartite dell'affare che ha portato #Osimhen al #Napoli ??… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE L'ACQUISTO DI OSIMHEN DE LAURENTIIS: 'BENVENUTO VICTOR' #SkyCalciomercato #SkySport… - debatedeportiv5 : RT @sportnotizie24: #Napoli, #DeLaurentiis: '#Immobile piace ma per prenderlo c'è una cosa che dovrei fare' - ArmandoAreniell : #Napoli, le parole di #DeLaurentiis su #Immobile, #Osimhen e le cessioni di #Milik e #Koulibaly -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, l’ultima idea: se riesce… è un capolavoro! Mondo Udinese Forgione celebra il compleanno del Napoli: "Monolito sacro, più che a Roma..."

Angelo Forgione, scrittore e storico napoletano, attraverso la sua pagina Facebook ha celebrato così il compleanno del Napoli: "Lo juventinismo, il milanismo e l’interismo superano i confini regionali ...

Inter, Conte: "Domani dovremo soffrire contro l'Atalanta"

Siamo arrivati in fondo al campionato. Cosa si porta dentro da questa esperienza strana causata dall'emergenza Covid? "È stata sicuramente un'annata molto impegnativa, sotto tanti punti di vista. Ques ...

Angelo Forgione, scrittore e storico napoletano, attraverso la sua pagina Facebook ha celebrato così il compleanno del Napoli: "Lo juventinismo, il milanismo e l’interismo superano i confini regionali ...Siamo arrivati in fondo al campionato. Cosa si porta dentro da questa esperienza strana causata dall'emergenza Covid? "È stata sicuramente un'annata molto impegnativa, sotto tanti punti di vista. Ques ...