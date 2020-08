Calciomercato Milan, pronti 100 milioni: Pioli e Ibra ripartono da qui (Di sabato 1 agosto 2020) . Ben 75 milioni dal tesoretto, ma ci sono anche le cessioni Il Milan ripartirà da Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. I due hanno dimostrato di poter trascinare i rossoneri e – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – il futuro rossonero passa proprio da loro due. Stabilito già il mercato: si parla di ben 100 milioni a disposizione per la prossima stagione. Ben 75 arriveranno dal tesoretto messo a disposizione, senza dimenticare il resto che verrà aggiunto prendendo una percentuale dalle cessioni. Ora la palla passa al mister, sarà lo stesso Pioli ad indicare i nomi per rinforzare questo Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

