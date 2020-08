Calciomercato Lazio – Comparto offensivo, ecco le situazioni Silva e Mayoral (Di sabato 1 agosto 2020) Sta per entrare nel vivo anche il Calciomercato della Lazio, società solitamente molto attenta al bilancio e che raramente investe cifre ingenti sull’unghia, sebbene in questa sessione di trasferimenti la dirigenza biancoceleste possa contare di una disponibilità economica maggiore, dovuta alla qualificazione in Champions ottenuta dopo diverse annate dove l’obiettivo è sfuggito. La Lazio ha come urgenza cercare calciatori di qualità ed esperienza sopratutto nel reparto offensivo. Capitolo attaccante Tare ha sul taccuino diversi nomi segnati, in ultimo quello di Vedat Muriqi che rappresenta un concreta alternativa, ma come riportato dal portale LaLaziosiamonoi l’attaccante più vicino a vestire la maglia biancoceleste è Borja ... Leggi su giornal

DiMarzio : #calciomercato | #Spal, due club su #Fares: #Lazio e #Fiorentina si informano - 45acpjoe : RT @AquilottoEddy: Andiamo a prendere #Fofana #Lazio #Calciomercato - AquilottoEddy : @Daniele82529070 Ma assolutamente sarebbe scottante per una simile differenza, però io sono convinto che lui voglia… - chimentimattia : È l’anno delle “certezze” non SOLO degli “aspettamo a giudicarlo”, per favore, Inzaghi lo merita, noi dopo troppi a… - LALAZIOMIA : CALCIOMERCATO | Fissato il summit decisivo per Borja Mayoral -