Calciomercato Juventus, Milik vicino: cosa ha convinto il Napoli (Di sabato 1 agosto 2020) Calciomercato Juventus: i bianconeri si avvicinano sempre di più all’acquisto di Arek Milik. Il Napoli è stato convinto grazie alla giusta contropartita Ormai è ufficiale, il Napoli si è assicurato Victor Osimhen dal Lille per la bellezza di 50 milioni di euro più bonus. Al calciatore, già entusiasta della nuova avventura, andranno 4 milioni a … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus La Juve prepara un altro scambio di alto livello: la scelta di Paratici e il colpo in attacco Calciomercato.com Calciomercato Roma, pronta l’offerta della Juventus per Zaniolo

Nicolò Zaniolo è sicuramente da considerare uno dei pezzi più pregiati del mercato per la prossima stagione. La società capitolina ha tutte le intenzioni di trattenere il golden boy giallorosso. Tutta ...

Ufficiale: Osimhen è un nuovo calciatore del Napoli

Poche semplici parole per concretizzare un’attesa lunga settimane. Una trattativa di circa 80 milioni complessivi tra cartellino ed ingaggio. L’acquisto di Osimhen del Lille dovrebbe prevedere la cons ...

