Calciomercato Inter, si lavora con il Tottenham allo scambio Ndombele-Skriniar: la situazione (Di sabato 1 agosto 2020) L’Inter ha messo Tanguy Ndombele nel mirino, il centrocampista del Tottenham è il nome scelto dai nerazzurri per rinforzare il proprio centrocampo, che necessita di un leggero maquillage in vista della prossima stagione. Foto Getty / Emilio AndreoliIl profilo del francese classe ’96 piace eccome a Marotta e Ausilio, decisi a inserire nella trattativa anche il cartellino di Milan Skriniar per convincere gli Spurs a privarsene. Al momento però le difficoltà da superare sono molte e riguardano sia l’ingaggio che gli inglesi dovranno riconoscere allo slovacco, sia le reticenze del presidente Levy a privarsi di un giocatore per cui ha investito tanto la scorsa stagione. L’Inter comunque non ha intenzione di arrendersi e nei prossimi giorni ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, lavori in corso con il #Tottenham per lo scambio #Skriniar-#Ndombele - DiMarzio : #Inter, primi contatti con il Tottenham per Tanguy Ndombele - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, vicino il rinnovo di #BorjaValero fino al 2021 - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Ronaldo: '#Milan? Ho fatto di tutto per tornare all'#Inter, mi sono sentito tradito. Il 5 maggio è solo colpa nostra' https:… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, non solo #Kumbulla: doppio colpo in difesa, torna di moda un vecchio pallino -