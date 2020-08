Cagliari, Zenga: «Giulini voleva il settimo posto. Ho sbagliato ad accettare» (Di sabato 1 agosto 2020) Walter Zenga ha commentato l’esonero da parte del presidente Tommaso Giulini: le parole del tecnico del Cagliari Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha commentato l’esonero da parte del presidente Tommaso Giulini. «È nel diritto del presidente fare queste decisioni, se ha scelto così significa che ha avuto i suoi motivi. Ma non mi rimprovero nulla. Voglio ringraziare tutti, dal team manager ai massaggiatori sino al magazziniere e soprattutto i ragazzi, mi porterò dietro quest’esperienza per tutta la vita. E’ stato un periodo difficile: tra lockdown, mancanza di allenamenti, infortuni e tutto il resto. Me la porterò dentro perché allenare in queste condizioni è davvero difficile. La squadra ha dimostrato di avere ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #SerieA | #Cagliari, ultima per #Zenga sulla panchina rossoblù: le parole di #Giulini - sportli26181512 : MN - Cagliari, Zenga: 'Ecco quando ho saputo del mio addio. Cragno? Tra i migliori portieri': Walter Zenga, allenat… - ParmaLiveTweet : Cagliari, Giulini annuncia il cambio: 'Non ripartiremo da Zenga, Di Francesco prima scelta' - sportli26181512 : Zenga: 'L'addio? Ho fatto male a firmare fino a giugno...': Il tecnico all'ultima col #Cagliari: 'Forse l'errore è… - unquietnumber5 : @CagliariNews24 Unica nota lieta di questo fine campionato, il ritorno in campo di Pavoletti e sapere che Zenga non… -