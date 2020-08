Cagliari, Giulini silura Zenga: “inizieremo un nuovo progetto”, arriva Di Francesco (Di sabato 1 agosto 2020) Il Cagliari completa la stagione, un campionato altalenante per il club srdo. Ma il pensiero è rivolto già alla prossima stagione, già deciso il cambio di allenatore, come dichiarato dalla dirigenza. Non verrà confermato Zenga, al suo posto dovrebbe arrivare Di Francesco. Ecco le parole di Giulini, prima della sfida contro il Milan. “Avevamo la speranza di rimanere attaccati ai posti per l’Europa – spiega a Sky – e c’è delusione: ritrovarci nell’anno del centenario al tredicesimo posto non è soddisfacente. Abbiamo deciso di cominciare con un nuovo progetto. Di Francesco? Potrebbe essere la nostra prima scelta”. Panchina Cagliari, è stato scelto ... Leggi su calcioweb.eu

