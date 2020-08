Caccia al migrante covid-positivo fuggito dall’hotel San Paolo di Palermo (Di sabato 1 agosto 2020) L’uomo, di circa 30 anni, ha eluso i controlli e si è allontanato. Ricerche in corso da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di uno degli oltre 30 extracomunitari arrivati da Porto Empedocle e Lampedusa. E’ Caccia al migrante che ha lasciato il San Paolo Palace di Via Messina Marine a Palermo. Si tratta di … L'articolo Caccia al migrante covid-positivo fuggito dall’hotel San Paolo di Palermo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Roma, 1 ago. (askanews) - "Come è già capitato altre volte da quando è iniziata l'emergenza Covid 19, la destra italiana non resiste alla tentazione di speculare sui migranti inventandosi inesistenti ...Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, ha dichiarato: "Come è già capitato altre volte da quando è iniziata l'emergenza Covid 19, la destra italiana non resiste alla tentazione d ...