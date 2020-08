Boris 4 si farà, la conferma al Cinema America “In ricordo di Mattia Torre” (Di sabato 1 agosto 2020) Boris 4 si farà, l'annuncio del cast al Cinema in Piazza Boris 4 si farà. L’annuncio a sorpresa è arrivato durante la proiezione del film “Piovono Mucche”al Cinema America proprio da alcuni membri del cast storico dell’amatissima serie tv italiana con protagonista Francesco Pannofino alias René Ferretti. “Un semino c’è” ha commentato Andrea Sartoretti tra gli applausi del pubblico presente al Casale della Cervelletta. Il commento del regista Luca Vendruscolo ha tolto ogni dubbio “In ogni caso sarà una cosa fatta ... Leggi su spettacoloitaliano

georg00114 : RT @AlbertoFuschi: Boris la quarta stagione si farà, l'annuncio al Cinema America 'In ricordo di Mattia Torre' #Boris4 #Boris - AlbertoFuschi : Boris la quarta stagione si farà, l'annuncio al Cinema America 'In ricordo di Mattia Torre' #Boris4 #Boris - andrea_pecchia : #Boris 4 è in arrivo. Il cast parla della nuova stagione: 'Non tradirà il passato'. Dai! dai! dai! #Boris4… - Asgard_Hydra : Boris 4 in arrivo? il cast parla della nuova stagione: 'Non tradirà il passato' - Aggiornata - GianlucaOdinson : Boris 4 in arrivo? il cast parla della nuova stagione: 'Non tradirà il passato' - Aggiornata -

Ultime Notizie dalla rete : Boris farà "Bisogna vivere, e dare tutto di sé". Buon compleanno Pasternak! Pangea.news