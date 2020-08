“Borgate dal vivo”: il festival per scoprire i borghi più suggestivi in Nord Italia (Di sabato 1 agosto 2020) Borgate dal vivo è il primo festival diffuso nei borghi e nei piccoli comuni di Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e Lombardia. Musica, circo, cinema, letteratura, teatro per tutta l’estate. Il 1 agosto a Valtournenche (Ao) Poesie scolpite nel legno con Mauro Corona. A Oulx (To), il 7, la performance di Hervé Barmasse La mia vita tra zero e 8000 e il 9 Luca Mercalli che spiega come Cambia il clima, cambia la montagna. Info: tante sedi, fino al 6 settembre.borgatedalvivo.it Leggi anche › Arte e buone maniere. La mostra su Baldassarre Castiglione è a Urbino › “Dolomites Project 2010”: la mostra fotografica a Cortina d’Ampezzo (Belluno) ... Leggi su iodonna

