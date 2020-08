Bonus maggio: in arrivo da mille euro, per alcuni nuova domanda da fare (Di sabato 1 agosto 2020) Bonus maggio: per alcuni arriverà automaticamente dopo quello di marzo e aprile, per altri bisogna fare una nuova domanda Bonus maggio, in arrivo il sostentamento per autonomi e professionisti di mille euro. Dopo i seicento euro di marzo e aprile, ecco il nuovo aiuto previsto dal Decreto Rilancio ma questa volta con cifre maggiorate. Le somme dovrebbero essere stanziate nei prossimi giorni ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri parlando alla Commissioni Bilancio, appena ci sarà l’ok della Ragioneria dello Stato. Per far fronte alle perdite o ai mancati introiti a causa dell’emergenza sanitaria, dopo il ... Leggi su bloglive

