Bologna-Torino, Longo: “Pretendo lo stesso atteggiamento dell’ultima sfida. Su Belotti…” (Di sabato 1 agosto 2020) Il Torino si prepara in vista dell'ultima sfida di campionato.Moreno Longo, tecnico dei granata, ha presentato ai microfoni di Torino Channel la sfida in programma domani sera contro il Bologna, valevole per la trentottesima giornata di A: "Pretendo lo stesso atteggiamento visto nella sfida contro la Roma, dobbiamo dare il massimo e mi auguro che i giocatori abbiano la mia stessa voglia. Senza pressioni puoi fare meglio e superare gli ostacoli psicologici, mi aspetto che i ragazzi abbiano la testa libera ma siano anche determinati a chiudere bene la stagione. Magari sarà una partita con tanti gol, ma vorrebbe dire non aver lavorato bene in fase difensiva: mi auguro che saremo equilibrati, facendo attenzione ai ... Leggi su mediagol

