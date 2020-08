Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali aggiornati al 1° agosto (Di sabato 1 agosto 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: sono 295 i nuovi casi accertati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 295 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 247.832 casi accertati da inizio epidemia. Purtroppo, il totale dei morti sale a 35.146; sono 5 le persone decedute nella giornata odierna. Sono 12.457 le persone attualmente positive in Italia (+35 attualmente positivi oggi). I guariti raggiungono quota 200.229 con 255 registrati nelle ultime 24 ore. I ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi diminuiscono di 11 unità (per un totale di 705) mentre i ... Leggi su zon

