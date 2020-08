Bob Sinclair a Gallipoli, 2 mila persone ballano senza distanziamento sociale e senza mascherina | VIDEO (Di sabato 1 agosto 2020) Venerdì 30 giugno la Praja di Gallipoli, noto locale della movida salentina, ha visto salire in consolle l’acclamati dj di fama nazionale Bob Sinclair come se l’estate 2020 fosse un’estate come un’altra. Niente distanziamento sociale, pochissime mascherine, zero preoccupazione. Il tutto col benestare della prefettura di Gallipoli, che ha autorizzato questa situazione. Scoppia così una ulteriore polemica sul locale Gallipolino. LEGGI ANCHE >>> L'articolo Bob Sinclair a Gallipoli, 2 mila persone ballano senza distanziamento sociale e senza ... Leggi su giornalettismo

