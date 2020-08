Blitz contro la pedopornografia online, 9 denunce (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Blitz della polizia postale di Firenze contro la pedopornografia online: nell’operazione “Summer no Like” sono 9 le persone denunciate per divulgazione, cessione, detenzione di materiale pedopornografico e per istigazione a delinquere aggravata. L’indagine ha avuto origine dall’analisi eseguita sul telefono cellulare di un uomo perquisito per fatti analoghi su cui sono stati rinvenute chat, immagini e video a carattere pedopornografico, con il coinvolgimento anche di bambini in tenerissima età. Al termine dell’indagine, condotta sui principali social network, la polizia postale ha identificato i soggetti che a vario titolo detenevano o scambiavano immagini e video pedopornografici per i quali il procuratore aggiunto Luca Tescaroli ha emesso i decreti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

